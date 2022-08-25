В Сан-Франциско тестируют дизайнерские мусорные баки за 20 тысяч долларов

Весь проект по оснащению передовыми и технологичными мусорками оценивается в 550 000 долларов.

Сан-Франциско может бороться с неразрешимым жилищным кризисом, зияющим неравенством в доходах и пустынным центром города, но чего он не потерпит, так это второсортных мусорных баков.

В 2018 году городской департамент общественных работ начал процесс замены более 3000 существующих общественных мусорных баков. Не довольствуясь существующими моделями, Сан-Франциско запустил проект по оснащению мусорными баками стоимостью 550 000 долларов, рассчитанный на три с половиной года.

По данным департамента общественных работ, существующие мусорные баки были “легкой добычей мусорщиков, которые рылись в них и оставляли после себя беспорядок”.

В июле город, наконец, выпустил изготовленные на заказ прототипы трех проектов-финалистов. Производство прототипов обошлось в сумму от 11 000 до 20 900 долларов.

Но, потратив три с половиной года на решение проблемы с мусором, город не собирается принимать никаких поспешных решений по окончательному дизайну: всем предлагается взвесить, какая мусорка лучше.

Три прототипа распространяются по всему городу с прикрепленными QR-кодами, чтобы горожане могли оставлять отзывы в течение 60-дневной пилотной программы. Также по всему городу установлены три “готовые” модели, которые, как сообщается, будут стоить от 630 до 2800 долларов каждая.

The Guardian совершила экскурсию по городу, чтобы изучить возможные варианты. По мнению журналистов, мусорка стоимостью 11 000 долларов оправдывает свое название. Она выглядит как солонка или перечница.

"Департамент общественных работ говорит, что его “уникальный и элегантный профиль выделяется издалека”, и действительно, он был виден с другой стороны улицы. Но он не выглядит особенно уникальным или элегантным, когда набит мусором: он похож на мусорное ведро. И хотя его дизайн может ограничить граффити, как и предполагалось, стальные ребра, вероятно, будет трудно чистить; они были покрыты какой-то неопознанной грязью", - поделились мнением корреспонденты.

Соль и перец имеют отдельную секцию сверху, предназначенную для вторичной переработки, на что указывает непонятный символ. Он был набит предметами, не подлежащими вторичной переработке, что кажется неизбежным, когда спешащие прохожие сталкиваются с переполненным мусорным ведром.

Отверстие для обычного мусора было небольшим, что, по словам города, “затрудняет рытье в мусорном баке”. Это также затрудняет выбрасывание чашки кофе. Широкий выступ в нижней части отверстия означает, что вам действительно нужно дотянуться до него, чтобы убедиться, что ваш мусор попадает в мусорное ведро, а не рядом с ним. В поисках мусорного бака, из которого люди не могут ничего вынести, Сан-Франциско построил мусорный бак, в который нельзя ничего класть.