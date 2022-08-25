В Киеве пригрозили Лукашенко повешеньем в ответ на поздравления с Днём независимости Украины

Украинский депутат Алексей Гончаренко пригрозил Александру Лукашенко повешеньем в ответ на поздравление украинцев с Днем Независимости страны.

25 августа депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале сделал громкое заявление в ответ на поздравление президента Беларуси Александра Лукашенко с Днём независимости Украины, который пожелал всем украинцам «мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов».

Гончаренко в ответ на искренние пожелания белорусского лидера пообещал, что «Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский День Независимости» и пообещал, что будет всеми возможными способами поддерживать ведущих гибридную войну против Беларуси оппозиционеров.