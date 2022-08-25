Бывший посол Великобритании в Бирме и ее муж задержаны в Янгоне

Бывший посол Великобритании в Бирме и ее муж, бывший бирманский политический заключенный, находятся под стражей у бирманских властей, сообщает AFP.

Вики Боуман, занимавшая этот пост с 2002 по 2006 год, была арестована в среду в Янгоне, экономической столице страны, охваченной беспорядками после государственного переворота 1 февраля 2021 года.

Ее муж, бирманский художник Хтейн Лин был политзаключенным в период с 1998 по 2004 годы, также был арестован.

«Мы обеспокоены арестом британца в Бирме», — заявил AFP представитель британского посольства, - «Мы находимся в контакте с местными властями и оказываем консульскую помощь необходимую консульскую помощь», — продолжил он.

Местные СМИ сообщили, что пара была переведена в тюрьму Инсейн в Янгоне и обвинена в нарушении иммиграционного кодекса. Власти Бирмы не комментировали это событие.