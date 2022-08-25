Посол Украины в Ватикане оскорбил Папу Римского за слова сочувствия родным убитой Дарьи Дугиной

Глава украинского представительства в Ватикане раскритиковал Папу Римского за слова о Дарье Дугиной.

Посол Украины в Ватикане возмущен словами Папы Римского об убитой несколькими днями ранее Дарье Дугиной.

Папа Римский Франциск, комментирую конфликт в Украине, назвал убитую Дарью Дугину невинной жертвой.;

Адрей Юраш возмутился этим и заявил, что "идеолог русского империализма" не может быть невинной жертвой.

"Сегодняшнее выступление Папы разочаровало и заставило задуматься о многом: нельзя говорить в одних категориях об агрессоре и жертве, насильнике и изнасилованном; как можно назвать одного из идеологов русского империализма невинной жертвой?", - заявил он.