Посол Украины в Ватикане оскорбил Папу Римского за слова сочувствия родным убитой Дарьи Дугиной
Глава украинского представительства в Ватикане раскритиковал Папу Римского за слова о Дарье Дугиной.
Посол Украины в Ватикане возмущен словами Папы Римского об убитой несколькими днями ранее Дарье Дугиной.
Папа Римский Франциск, комментирую конфликт в Украине, назвал убитую Дарью Дугину невинной жертвой.;
Адрей Юраш возмутился этим и заявил, что "идеолог русского империализма" не может быть невинной жертвой.
"Сегодняшнее выступление Папы разочаровало и заставило задуматься о многом: нельзя говорить в одних категориях об агрессоре и жертве, насильнике и изнасилованном; как можно назвать одного из идеологов русского империализма невинной жертвой?", - заявил он.
Опубликовано: Николай Скира
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Посол Украины в Ватикане оскорбил Папу Римского за слова сочувствия родным убитой Дарьи Дугиной
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