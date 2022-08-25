Тайвань увеличит военные расходы до рекордно высокого уровня
В условиях острой напряженности в отношениях с Китаем бюджет, выделяемый на военные расходы, в следующем году должен составить 415,1 млрд тайваньских долларов.
Тайвань объявил, что планирует увеличить свой военный бюджет, который достигнет беспрецедентного уровня, в контексте обострения напряженности в отношениях с Китаем.
Тайбэй предложил новый военный бюджет в размере 415,1 млрд тайваньских долларов (13,7 млрд евро) на следующий год, что на 13% больше, чем в прошлом году. Эта рекордная сумма должна быть одобрена парламентом.
Специальный бюджет также будет выделен, в частности, на приобретение истребителей, говорится в сообщении ответственного органа.
«Для защиты национальной безопасности общий оборонный бюджет на следующий год достигнет 415,1 миллиарда тайваньских долларов, что является рекордно высоким показателем», — сказал представитель, цитируя премьера Су Цзэн-чана.
Масштабные военные маневры Китая в этом месяце, после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй, подняли напряженность в Тайваньском проливе до самого высокого уровня за последние годы.
В Тайбэе выросли опасения, что Пекин применит силу, чтобы захватить контроль над островом, который он считает своим.
Опубликовано: Тарас Медведев
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