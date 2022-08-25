Число погибших от удара по станции Чаплино возросло до 25 человек

Число погибших в результате российского обстрела железнодорожной станции Чаплино, возросло до 25 погибших и 31 раненого, сообщила украинская железнодорожная компания.

«По утренней информации, у нас 25 погибших, в том числе двое детей. Пострадал 31 человек, в том числе двое детей», — говорится в сообщении компании в Telegram.

Речь идет об обостреле на станции Чаплино в Днепропетровской области в центральной Украине.

Ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил в Совбезе ООН, что в результате удара загорелись четыре легковых автомобиля.