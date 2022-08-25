Политик Тюльпанов осудил Земфиру за отношение к родине
Член "Молодой гвардии" "Единой России" Владислав Тюльпанов высказался по поводу поведения певицы Земфиры по отношению к родному государству.
Член "Молодой гвардии" "Единой России" Владислав Тюльпанов считает, что известную отечественную исполнительницу Земфиру нельзя назвать патриотом, так как та покинула РФ в сложное для страны время.
Только-только певица анонсировала предстоящий гастрольный тур "Borderline tour 2022". Выступления знаменитости пройдут в 11 европейских городах в период с октября по ноябрь текущего года.
Тюльпанов заявил в интервью "Экспресс газете": "Если Земфира вместо того, чтобы поддержать своих героев, которые защищают границы России, поехала давать тур по Европе, это значит, что она не является патриотом, не поддерживает власть и нашего главнокомандующего. Поэтому, безусловно, у населения меняется отношение к таким людям".
Молодой политик предъявил претензии артистке: "Она хорошая рок-певица, но, как оказалось, нехороший человек - с двойными стандартами. Поехала туда, где кормушка сытнее.
А как же твои российские фанаты, Земфира? Где твоя совесть?"
Тюльпанов отметил, что в настоящее время в государстве особо ценится патриотизм. Он уверен, что россияне не смогут простить Земфиру за её отъезд, если та решит вернуться на родину.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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