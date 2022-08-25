Столтенберг пожаловался канадцам на военную активность России в Арктике

Шеф НАТО назвал «стратегическим вызовом» альянсу рост активности России в Арктическом регионе, об этом он рассказал читателям канадской The Globe and Mail.

Глава Североатлантического альянса отметил, что российская военная доктрина по использованию Арктики бросает вызов Западу.

Столтенберг пожаловался на «значительное увеличение» присутствия ВС России в регионе.

«Способности России помешать подкреплениям союзников в Северной Атлантике является стратегическим вызовом для Североатлантического альянса», — резюмировал он.

В ближайшее время шеф НАТО обсудит с премьером Канады Трюдо возможности освоения Арктики в военных целях. Он отметил, что главная роль в этом будет отведена NORAD, как флагману воздушно-космической обороны Северной Америки.

Современные российские ракетные вооружения позволяют России наиболее эффективно использовать арктический вектор для сдерживания НАТО и других недружественных альянсов, которые создает основной ее основной соперник – США.

Отметим, что ВС России на сегодняшний день способна обеспечить всеми имеющимися средствами безопасность своих арктических границ.