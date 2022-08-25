Спецназ КНР проводит тренировки по захвату резиденции президента Тайваня

Для спецназа НОАК построили во Внутренней Монголии макет президентского дворца в Тайбэе, сообщают местные жители в соцсетях.

Как сообщают СМИ КНР, на неделе спецподразделения НОАК отрабатывали тактические элементы по захвату резиденции президента Тайваня.

Для этого ими использовалась точная копия здания, выстроенная на территории материкового Китая.

Ранее сообщалось, что айбэй примет рекордный военный бюджет в свыше 450 млрд тайваньских долларов на 2023 год, в связи с угрозой со стороны КНР.