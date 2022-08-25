Мишель Бачелет  пока не знает, когда закончит доклад по Синьцзяну

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призналась в четверг (25 августа), что не знает, когда будет завершен доклад по китайской провинции Синьцзян.

«Мы работаем над докладом. Я намереваюсь опубликовать его до истечения срока моего мандата, и мы получили существенные вклады от правительства, которые нам придется тщательно изучить», — сказала она на пресс-конференции.

При этом Бачелет отметила, что в любом случае находится под давлением политиков с разных сторон в оценке правонарушений против человечности.

«В данном случае, — объяснила она, — на меня оказывалось огромное давление, чтобы не публиковать доклад, но это давление не заставит меня отказаться от его публикации».

Этот китайский регион уже несколько лет находится под пристальным наблюдением ООН. По данным ряда западных стран и независимых организаций, Пекин интернировал более миллиона уйгуров и представителей других местных мусульманских этнических групп в «лагеря перевоспитания» в Синьцзяне, где по их оценкам применяется принудительный труд и принудительная стерилизация.

Китай категорически отвергает эти обвинения и представляет так называемые лагеря, как центры профессионального обучения, предназначенные для борьбы с религиозным экстремизмом и подготовки жителей к профессиональной деятельности.

Во время визита в Китай в мае Бачелет призвала Пекин избегать произвольных мер в Синьцзяне, осуждая при этом насильственные акты экстремизма, совершенные уйгурами в регионе. Этот визит в Китай стал первым визитом Верховного комиссара по правам человека за 17 лет.