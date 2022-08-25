Алиса Гребенщикова поздравила жителей Украины с Днём независимости, разместив пост в соцсетях на украинском языке

Актриса, дочь лидера группы "Аквариум" Алиса Гребенщикова разместила на странице в соцсетях поздравление украинцам с Днём независимости. Пост артистка опубликовала на украинском языке.

Отечественная актриса и наследница солиста группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова Алиса Гребенщикова на странице в социальных сетях поздравила граждан соседней Украины с Днем независимости.

Знаменитость разместила снимок флага государства, поздравив украинцев с их национальным праздником.

Также Гребенщикова показала совместную фотографию со своим сыном, подписав её так: "Счастливые мы в Одессе. Когда-то. Этой фотографией поздравляю всех украинских друзей и подписчиков".

Примечательно, что пост звезда экрана написала на украинском языке.

Ранее Алиса утверждала, что отец не "испортил" ей карьеру высказываниями против спецоперации на Донбассе.

Женщина рассказала, что у неё фактически нет выходных до конца текущего года из-за плотного рабочего графика.