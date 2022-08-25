Украинский депутат Гончаренко угрожает Лукашенко линчеванием

Депутат украинской Верховной рады Алексей Гончаренко пообещал "повесить на столбе" президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Вчера, 24 августа, в Украине состоялось празднование дня Независимости, в рамках которого президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил украинский народ, пожелав ему мирного неба над головой.

В ответ на поздравление Лукашенко украинский депутат Алексей Гончаренко начал публично угрожать расправой белорусскому президенту, заверив, что в следующий день Независимости Украины Александр Лукашенко будет "висеть на столбе".

К текущему моменту белорусские правоохранители пока никак не отреагировали на высказывания Гончаренко, однако ожидается, что в скором времени словам украинского депутата будет дана правовая оценка.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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