Украинский депутат Гончаренко угрожает Лукашенко линчеванием
Депутат украинской Верховной рады Алексей Гончаренко пообещал "повесить на столбе" президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.
Вчера, 24 августа, в Украине состоялось празднование дня Независимости, в рамках которого президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил украинский народ, пожелав ему мирного неба над головой.
В ответ на поздравление Лукашенко украинский депутат Алексей Гончаренко начал публично угрожать расправой белорусскому президенту, заверив, что в следующий день Независимости Украины Александр Лукашенко будет "висеть на столбе".
К текущему моменту белорусские правоохранители пока никак не отреагировали на высказывания Гончаренко, однако ожидается, что в скором времени словам украинского депутата будет дана правовая оценка.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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