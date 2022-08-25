Полити: Папа Римский возмущён давлением со стороны Зеленского

Итальянский журналист Марко Полити уверен, что Папа Римский Франциск недоволен давлением, которое на него пытается оказать Владимир Зеленский.

В четверг журналист итальянской газеты IL Fatto Quotidiano Марко Полити сообщил, что Папа Римский Франциск обеспокоен давлением со стороны Владимира Зеленского, который склоняет понтифика к поездке в Украину в рамках специальной военной операции армии России, стартовавшей 24 февраля.

По мнению Полити, Папа Римский Франциск нетерпим к политикам, которые пытаются выбирать за него, что ему делать и говорить, ввиду чего отношения между главой католической церкви и Зеленским испорчены.