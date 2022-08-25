МАГАТЭ планирует посетить Запорожскую АЭС с миссией до 5 сентября
В США завили, что экспертная миссия МАГАТЭ может посетить Запорожскую АЭС в Энергодаре до 5 сентября.
В четверг, 25 августа 2022 года, российское интернет-издание РИА, ссылаясь на американское агентство Bloomberg, сообщило о том, что визит экспертной группы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС должен состояться до 5 сентября этого года.
Ожидается, что поездка инспекции МАГАТЭ поможет стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции, которая в настоящее время нарушена из-за периодических обстрелов украинской стороной территории станции в Энергодаре.
Помимо прочего отмечается, что эксперты агентства по атомной энергии изначально были намерены убедиться в том, что «запасы обогащенного урана не пропали», однако в настоящее время основной целью инспекторов является проведение экспертно-медицинской оценки обстрела станции, что позволит привлечь виновных к ответственности.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Росгвардия задержала 2 сотрудников Запорожской АЭС за работу на ВСУ
Путин: несмотря на попытки Запада создать проблемы доходы России растут
WP: Зеленский согласился уйти в отставку для прекращения спецоперации в Украине
Журналистка Жигалова назвала причину травли Киркорова со стороны украинцев
Подоляк: передача Украине 50 РСЗО HIMARS изменят ход спецоперации