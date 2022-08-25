Германия находится накануне осенних протестов радикалов

Немецкие политики продолжают предупреждать власти Германии о близящихся осенних протестных акциях радикалов, вызванных снижением уровня жизни населения.

Бывший председатель Бундестага Вольфганг Тирзе не исключает, что правые экстремисты, возглавят акции протеста перед лицом инфляции и энергетического кризиса.

Тирзе заявил «Augsburger Allgemeine»: «Меня раздражает, что известные политики уже говорят об угрожающей осени и таким образом делают опасность большей, чем она могла бы быть. Разногласия в политических взглядах и мнениях стали больше, и, очевидно, что увеличилась также готовность к насилию на периферии общества. Я не могу предсказать, вернется ли это к осени».

По словам политика, проблема наиболее заметна в Восточной Германии: «Там нынешние драматические изменения затрагивают людей, которым уже пришлось пережить это 30 лет назад…Люди становятся восприимчивыми к мнениям, что мы должны закрыть границы, мы не должны проявлять солидарность с Украиной, и, если цены на энергоносители выше, мы не хотим принимать беженцев».

По словам исследователя правого экстремизма Матиаса Квента, мобилизация на такие протесты уже началась.

Все лето протесты происходили там, где появлялись федеральные политики, и не только в Восточной Германии, сказал Квент в четверг в интервью ZDF «Morgenmagazin». Это не демонстрации рядовых граждан, «а это срежиссированные действия известных правых экстремистов». Они используют заботы и трудности людей перед лицом инфляции и энергетического кризиса, чтобы использовать их в своих целях.

Уполномоченный федерального правительства по вопросам интеграции Реем Алабали-Радован заявила ZDF, что осенью можно ожидать усиления правых экстремистских структур. Она призвала людей обратить внимание на то, «с кем вы там проводите демонстрации». Каждый, кто выходит на улицы по понятным причинам, сталкивается с тем, что одновременно на улицы выходят и правые экстремисты.