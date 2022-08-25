Медведев: при любом сценарии Киев признает итоги спецоперации армии РФ

Дмитрий Медведев рассказал о всего двух сценариях развития событий в Украине, в каждом из которых Киев соглашается с итогами российской спецоперации.

В четверг экс-президент России Дмитрий Медведев сообщил, что существует лишь "полтора" сценария вероятного развития событий на территории Украины в рамках российской спецоперации.

По словам Медведева, цели спецоперации армии РФ будут неизбежно достигнуты, после чего Киев будет выбирать, самостоятельно ли признать их итоги или под давлением.

Дмитрий Медведев уверяет, что если официальный Киев не признает итоги российской спецоперации, то в Украине произойдёт военный переворот, и на российские условия пойдёт уже новая украинская власть.