Путин: несмотря на попытки Запада создать проблемы доходы России растут
Владимир Путин уверяет, что доходы России выросли вопреки западным санкциям.
25 августа Владимир Путин дал оценку эффективности санкциям Запада против российского государства, заверив, что вопреки недружественным действиям западных стран доходы России растут.
При этом Путин уверяет, что выросли не только нефтегазовые доходы страны, но и те, что не имеют отношения к энергетической отрасли. По данным Владимира Путина, после начала специальной военной операции армии РФ в Украине ненефтегазовые доходы России выросли почти на четверть.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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