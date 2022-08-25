Столтенберг: союз России и Китая в Арктике стал вызовом для НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что сотрудничество РФ и Китайской народной республики в арктическом регионе является вызовом для Североатлантического альянса.
Днём 25 августа генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг написал статью для канадской газеты Globe and Mail, где заявил, что в последнее время Россия активизировала своё военное присутствие в Арктике.
При этом Столтенберг отметил, что аналогичные действия совершает и армия Китая, что указывает на военное сотрудничество между Москвой и Пекином в данном регионе.
По мнению Йенса Столтенберга, закрепление военных сил России и КНР в арктическом пространстве угрожает безопасности союзников по НАТО.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Украинский депутат Гончаренко угрожает Лукашенко линчеванием
Die Welt: поставки оружия Украине под угрозой, так как Германия испытывает острый дефицит
МВД России объявило награду в 1 млн рублей за данные о командирах «Азова»
Семенович выпустила коллекцию нижнего белья для женщин с аппетитными формами
WP: Зеленский согласился уйти в отставку для прекращения спецоперации в Украине