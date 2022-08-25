Столтенберг: союз России и Китая в Арктике стал вызовом для НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что сотрудничество РФ и Китайской народной республики в арктическом регионе является вызовом для Североатлантического альянса.

Днём 25 августа генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг написал статью для канадской газеты Globe and Mail, где заявил, что в последнее время Россия активизировала своё военное присутствие в Арктике.

При этом Столтенберг отметил, что аналогичные действия совершает и армия Китая, что указывает на военное сотрудничество между Москвой и Пекином в данном регионе.

По мнению Йенса Столтенберга, закрепление военных сил России и КНР в арктическом пространстве угрожает безопасности союзников по НАТО.