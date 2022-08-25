Медведев назвал «полтора сценария» развития событий на Украине
Бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что у развития событий на Украине есть лишь «полтора сценария».
В четверг, 25 августа 2022 года, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале иронично прокомментировал набирающую на Западе моду на разработку прогнозов касательно будущего развития событий на Украине, а также поделился с подписчиками своей версией окончания украинского конфликта.
Медведев убеждён, что подобная тяга к прогнозированию представляет собой лишь «враньё чистой воды и демагогию для обработки электората» и отметил, что придуманные британской газетой «Гардиан» пять вариантов лишены шансов на воплощение в реальность, так как, по мнению экс-президента, есть лишь «полтора сценария»: либо достижение всех целей СВО и признание её итогов Киевом, либо военный переворот на Украине с последующим признанием итогов спецоперации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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