Британия ускорит депортацию албанцев нелегально пересекших Ла-Манш

Британское правительство объявило о намерении выслать нелегально прибывших албанцев в попытке предотвратить незаконное пересечение Ла-Манша, число которых растет.

Согласно официальной статистике, опубликованной в четверг, в стране насчитывается 12 747 человек, прибывших на небольших лодках с января по июнь 2022 года. Для сравнения за первые шесть месяцев 2021 года прибыло 5917 человек. Среди них 2165 албанцев против 815 за весь 2021 год. Сейчас они являются самой представленной национальностью среди мигрантов, переправившихся на лодке через Ла-Манш.

Министр внутренних дел Британии Прити Патель, требует усилить борьбу с нелегальной иммиграцией, политически чувствительной темой в Соединенном Королевстве. Она заявила, что достигла соглашения с правительством Албании об упрощении процедуры депортации.

«Безжалостные контрабандисты и злонамеренные организованные преступные группировки лгут большому количеству албанцев, заставляя их совершать опасные путешествия на хлипких лодках в Великобританию», — заявила Прити Патель, предупредив, что это «не может продолжаться».

Благодаря нашему сотрудничеству с Тираной, «мы воспользуемся любой возможностью, чтобы ускорить изгнание албанцев без права пребывания», добавила она.

В МВД подчеркнули, что Албания является безопасной и процветающей страной. После албанцев чаще всего пересекали Ла-Манш на лодке афганцы (2066 человек с января по июнь 2022 года), за ними следуют иранцы (1723 года), иракцы (1573 года) и сирийцы (1041 год).

Начата коммуникационная кампания на албанском языке, призванная разубедить кандидатов на иммиграцию. Она предупреждает тех, кто пытается заняться контрабандой, что они рискуют быть заключенными в тюрьму или отправлены в Руанду в соответствии с весьма противоречивой сделкой между Великобританией и восточноафриканской страной. Хотя ни одна из этих высылок еще не состоялась — первый рейс, запланированный на июнь, был отменен после решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), — кандидаты в преемники Бориса Джонсона Риши Сунак и Лиз Трасс пообещали продолжать эту политику.