Новый штамм ковида характеризуется сильной болью в глазах и пояснице
Об этой необычной симптоматике заговорили врачи накануне приближающейся шестой волны заболевания.
Наблюдая за новой разновидностью SARS-CoV-2, медики отмечают, что симптоматика заболевания значительно отличается от всех предыдущих волн.
Характерными признаками болезни являются ломота во всем теле, невыносимая боль в пояснице, а главное - в глазах.
Причем глазная боль настолько сильная, что заболевшие не могут смотреть на яркий свет и в принципе на все окружающее их пространство. Глаза больно открывать и даже просто шевелить ими.
Ковидные симптомы всех предыдущих волн заболевания, такие как кашель, насморк, потеря обоняния, заложенность носа, в первые дни совсем отсутствуют и могут не проявиться на протяжении всей болезни.
Медики предупреждают: если вы заболели респираторным заболеванием и при этом испытываете сильную глазную боль - сделайте тест. Вполне возможно, вы заразились ковидом.
Опубликовано: Наталья Павлова
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