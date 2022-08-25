Новый штамм ковида характеризуется сильной болью в глазах и пояснице

Об этой необычной симптоматике заговорили врачи накануне приближающейся шестой волны заболевания.

Наблюдая за новой разновидностью SARS-CoV-2, медики отмечают, что симптоматика заболевания значительно отличается от всех предыдущих волн.

Характерными признаками болезни являются ломота во всем теле, невыносимая боль в пояснице, а главное - в глазах.

Причем глазная боль настолько сильная, что заболевшие не могут смотреть на яркий свет и в принципе на все окружающее их пространство. Глаза больно открывать и даже просто шевелить ими.

Ковидные симптомы всех предыдущих волн заболевания, такие как кашель, насморк, потеря обоняния, заложенность носа, в первые дни совсем отсутствуют и могут не проявиться на протяжении всей болезни.

Медики предупреждают: если вы заболели респираторным заболеванием и при этом испытываете сильную глазную боль - сделайте тест. Вполне возможно, вы заразились ковидом.