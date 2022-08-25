Херсон, Мелитополь и Новая Каховка остались без света, воды и связи
Несколько городов на подконтрольных России территориях Украины остались без света, воды и связи.
Сразу несколько крупных населенных пунктах на подконтрольных Российской Федерации территориях Украины оказались обесточены.
Как сообщает российское издание РБК, без света остались Херсон, Новая Каховка, а также Мелитополь.
Также стало известно, в Херсонской области некоторые населенные пункты остались без водоснабжения и мобильной связи.
"Электричества нет в Херсоне и некоторых населенных пунктах области. Частично отключено водоснабжение и мобильная связь", - пишет РБК.
Опубликовано: Николай Скира
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