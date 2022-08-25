Прусский фонд передал всю бронзу Бенина Нигерии
Фонд прусского культурного наследия передает право собственности на свой огромный запас бенинской бронзы Нигерии.
По сообщению фонда, соответствующее соглашение по объектам, считающимся колониальной добычей, должно быть подписано в этот четверг президентом фонда Германом Парцингером и генеральным директором Национальной комиссии Нигерии по музеям и памятникам Аббой Исой Тиджани.
Это включает в себя возврат бенинской бронзы из фондов, а также будущие ссуды. Фонд также намерен выставить изделия из бенинской бронзы на Гумбольдтовском форуме в Берлине, последняя часть которого откроется в сентябре. Изначально предполагалось, что здесь будет выставлено около 220 ценных произведений искусства.
В Этнологическом музее хранится 512 предметов, два предмета принадлежат музею Берггрюна.
В июле Германия и Нигерия нашли пути для возвращения предметов искусства, украденных в колониальный период, «совместным заявлением о возвращении бенинской бронзы».
Опубликовано: Тарас Медведев
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