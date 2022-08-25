Норвежка получила штраф в 8 тыс евро за управление электроскутером в пьяном виде
40-летняя норвежка, признала факт незаконного вождения и вдобавок получила 15 суток условного тюремного заключения и должна будет пересдавать экзамены на водительские права.
Женщина была арестована полицией после 23:00 в центре Ставангера. Тест на содержание алкоголя в крови показал более чем 1,4 граммами алкоголя в крови.
В Норвегии, где допустимый уровень алкоголя в крови составляет 0,5 грамма на литр крови, вождение в нетрезвом виде обычно наказывается штрафом в размере 1,5 месячной брутто-зарплаты вместе с тюремным заключением.
Эти правила также распространяются на электрические скутеры, классифицируемые как моторизованные транспортные средства. Однако суд Санднеса проявил снисхождение, выбрав 15-дневный условный срок и штраф в размере 80 000 крон (8 300 евро), что немного меньше 93 000 крон, заявленных обвинением.
«Суд отметил, что обвиняемая ехала всего несколько минут и что на месте не было других автомобилей или пешеходов», — говорится в решении суда.
Опубликовано: Тарас Медведев
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