Путин подписал указ о существенном увеличении численности российской армии
Российский президент своим указом увеличил численность Вооруженных сил государства.
Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил свою подпись под указом об увеличении численности Вооруженных сил страны.
На данный момент в рядах российской армии проходят службу 1 013 628 военнослужащих, а общая численность Вооруженных сил - 1,9 миллиона человек.
Согласно указа российского президента, который вступает в силу с 1 января 2023 года, новая численность российской армии составит 2,04 миллиона человек.
В это число будут входит 1,15 миллиона военнослужащих.
"Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность российской армии до 1,15 млн человек. Штатная численность Вооруженных сил с 2023 года увеличивается с 1,9 млн до 2,04 млн человек", - пишет РБК.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Украинский депутат Гончаренко угрожает Лукашенко линчеванием
Один советский фильм категорически не воспринимали и даже ненавидели иностранцы
МВД России объявило награду в 1 млн рублей за данные о командирах «Азова»
Путин подписал указ об увеличении количества военнослужащих почти на 140 тысяч человек
WP: Зеленский согласился уйти в отставку для прекращения спецоперации в Украине