Тарасов надумал помириться с Бузовой и предложил ей сотрудничество
Футболист и поющая телеведущая со скандалом расстались шесть лет назад, но бывший муж вдруг решил сделать шаг назад.
Как сообщает Рамблер со ссылкой на СтарХит, Тарасов отправил Бузовой смс, чтобы предложить сотрудничество в новом проекте.
«Да, я написал Оле. Есть под нее определенный проект. Оля прочла, но пока не ответила. Жду обратной связи», — поделился футболист.
Спортсмен рассчитывает, что бывшая закопает топор войны и согласится на участие в съемках. Он согласен на встречу для обсуждения деталей.
Нынешняя супруга футболиста спокойно отреагировала на идею мужа. Анастасия Костенко даже не против лично встретиться с Ольгой Бузовой на одной площадке.
Как стало известно, Дмитрий Тарасов и рэпер T-Killah (Александр Тарасов) создали любительский клуб - «Родина Медиа». Команда будет популяризировать спорт в среде молодежи и привлекать безработных блогеров. Позже клуб будет заявлен в Медиалигу.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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