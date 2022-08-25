В КНР апелляционный суд приговорил американца к смертной казни
Апелляционный суд приговорил гражданина США к смертной казни, за убийство сожительницы китаянки.
Шадид Абдулматин познакомился со своей жертвой в 2019 году, прежде чем завязать с ней романтические отношения. В мае 2021 года молодая женщина объявила ему, что хочет расстаться, чего ее спутник не принял. Через месяц он нанес своей бывшей девушке удары ножом в шею и лицо. 21-летняя китаянка скончалась.
В четверг Высший народный суд Чжэцзяна, который повторно рассматривал дело, счел приговор первой инстанции правомерным.
В 2015 году в Китае сократилось количество преступлений, наказуемых смертной казнью, с 55 до 46. К ним по-прежнему относятся сепаратизм, умышленное убийство, изнасилование и незаконный оборот наркотиков, но теперь они исключают сутенерство или контрабанду оружия.
Согласно официальному информационному агентству Chine nouvelle, последним случаем казни иностранца стало наказание за торговлю героином подданного Британии Акмаль Шейха в 2009 году.
Опубликовано: Тарас Медведев
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