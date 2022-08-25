Московский кинопрокат перейдет с голливудских и европейских блокбастеров на азиатские

Фильмы из Китая, Южной Кореи, Турции, Мексики и Индии планируют показывать в кинотеатрах Москвы.

Поскольку европейские и штатовские фильмы ушли из российского кинопроката, в "Москино" решили восполнить их отсутствие лентами из других стран.

Ставка сделана преимущественно на фильмы стран Азии, но в потенциальном списке есть не только они.

Азиатские блокбастеры пользуются на мировом рынке киноиндустрии не меньшим успехом, чем их американские и европейские конкуренты, несмотря на разницу в менталитетах.

Так, например, южнокорейская картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо в 2020 году была награждена сразу в нескольких номинациях "Оскара".

А индийский исторический боевик RRR пользуется даже большим успехом, чем легендарный "Бэтмен", являясь одним из лидеров мирового кинопроката.