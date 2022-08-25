Путин подписал указ об увеличении количества военнослужащих почти на 140 тысяч человек

Президент РФ Владимир Путин подписал указа об увеличении военнослужащих в российской армии на 137 тысяч человек.

В четверг, 25 августа 2022 года, президент России Владимир Путин подписал новый указ «Об установлении штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации», который вступит в силу с 1 января 2023 года.

Согласно данному документу, размещённому на официальном интернет-портале правовой информации, со следующего года количество военнослужащих в рядах российской армии увеличится на сто тридцать семь тысяч человек и составит два миллиона тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят восемь бойцов.

Также указ российского лидера подразумевает под собой выделение дополнительных средств из федерального бюджета для проведения мероприятий по расширению численности армии России.