Один советский фильм категорически не воспринимали и даже ненавидели иностранцы

Это объяснялось большой разницей в менталитетах и культурными отличиями западных и отечественных зрителей.

Речь идет о хорошо знакомой всем советским детям и взрослым сказке "Морозко".

Именно она до сих пор вызывает отторжение у иностранцев, что можно заметить по их многочисленным комментариям после просмотра киноленты.

Некоторые западные зрители предлагали даже уничтожить все копии этой ленты, не показывать детям и относили ее к разряду фильмов ужасов.

Один из иностранцев признался, что если бы посмотрел эту сказку в детстве, то сошел бы с ума от страха.

Тем не менее сказку "Морозко" продолжают любить многие зрители постсоветских стран, отчаянно защищают ее от всяческих нападок и считают настоящим произведением искусства.

Опубликовано: Наталья Павлова

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 