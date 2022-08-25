Один советский фильм категорически не воспринимали и даже ненавидели иностранцы
Это объяснялось большой разницей в менталитетах и культурными отличиями западных и отечественных зрителей.
Речь идет о хорошо знакомой всем советским детям и взрослым сказке "Морозко".
Именно она до сих пор вызывает отторжение у иностранцев, что можно заметить по их многочисленным комментариям после просмотра киноленты.
Некоторые западные зрители предлагали даже уничтожить все копии этой ленты, не показывать детям и относили ее к разряду фильмов ужасов.
Один из иностранцев признался, что если бы посмотрел эту сказку в детстве, то сошел бы с ума от страха.
Тем не менее сказку "Морозко" продолжают любить многие зрители постсоветских стран, отчаянно защищают ее от всяческих нападок и считают настоящим произведением искусства.
Опубликовано: Наталья Павлова
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