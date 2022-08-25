Соседов назвал творчество Клавы Коки помойкой

Музыкальный критик Сергей Соседов считает псевдоним певицы Клавы Коки глупым, а творчество - хуже не придумаешь. Звезда экрана уверен, что песни исполнительницы слушать нельзя.

Музыкальный критик Сергей Соседов резко высказался на тему псевдонима и деятельности певицы Клавы Коки.

Знаменитость уверен, что молодая исполнительница не достойна внимания слушателей. Всё, что связано с девушкой, начиная с избранного ею творческого псевдонима, не по душе критику.

В интервью изданию "Вечерняя Москва" Соседов заявил: "Когда я слышу имя Клава Кока, то у меня сводит зубы, мне хочется закрыть уши, хочется проклинать жизнь и судьбу. Само имя ничего хорошего не предвещает.

У меня страх и трепет возникает перед тем, как включить хотя бы одну из ее так называемых музыкальных композиций. Как можно было прекрасное имя Клавдия превратить в Клаву и еще добавить уродский псевдоним Кока?"

Настоящее имя исполнительницы - Клавдия Высокова.

Ведущий высказался: "Клава Кока - псевдоним, глупее которого не придумать ничего. А вы говорите творчество… Какое там может быть творчество? Страшно представить! Все это дико и ужасно. Я ее не слушаю, да и такое слушать - ниже моего достоинства. Я не обязан слушать всякую помойку!"

Ранее сообщалось, что Кока приобрела авто за 25 000 000 российских рублей и дорогущую жилплощадь.