Путин своим указом увеличит численность профессиональной армии

Эксперты считают, что указ Путина о повышении численного состава российской армии, направлен на укрепление ее профессионального ядра.

Напомним, что Путин своим указом от 25 августа увеличил штатный состав армии на 137 тысяч человек.

Военный эксперт РИА Новости Леонков логично предположил, что речь не идет об увеличении призыва. В армию будут набирать больше контрактников.

В армии остро необходимы специалисты, которые могут работать с самой современной техникой, причем не только офицеры, но и младший командный состав.

Поэтому новых контрактников будут готовить именно по таким специальностям. И 137 тысяч на сегодняшний день оптимальное число.