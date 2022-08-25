Яна Чурикова назвала имя лучшего участника проекта Фабрика звёзд

Ведущая музыкального шоу "Фабрика звёзд" Яна Чурикова решила поделиться своим мнением по поводу того, кто был лучшим участником проекта за всё время его существования.

Ведущая вокального шоу "Фабрика звезд" Яна Чурикова вспоминает с теплом время съемок передачи шоу.

В интервью "7 Дней" Яна решила поделилась деталями, касающимися популярной передачи.

Чурикова сообщила, что в текущем году программа отпразднует свой 20-летний юбилей. Высокие рейтинги шоу в прошлом не стали поводом для возобновления проекта - формат устарел.

Ведущая напомнила, что шоу подарило российской сцене много достойных артистов.

Яна составила рейтинг знаменитостей, ставших самыми яркими участниками реалити-шоу. На первой строчке - Полина Гагарина.

Чурикова заявила: "Безусловно, Полина Гагарина! "Фабрика" была для нее хорошим трамплином, хотя потом Полина замолчала на несколько лет. Но после заговорила так, что ее уже не заткнешь".