Путин издал указ об увеличении численности штата ВС РФ на 137 тысяч человек
Владимир Путин подписал президентский указ об увеличении численности регулярного состава вооружённых сил России.
Вечером 25 августа Владимир Путин собственноручно ратифицировал президентский указ об увеличении численности представителей вооружённых сил России до 2 039 758 человек.
Таким образом, Путин обязал к регулярному составу ВС РФ добавится ещё 137 000 новых военнослужащих и профильных работников в оборонной сфере.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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