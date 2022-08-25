Французского генерала послали на Украину после предложения ввести войска НАТО

Французскому генералу Мишелю Яковлефф предложили отправиться на Донбасс из-за его идеи ввести войска НАТО на Украину.

25 августа во Франции интернет-читатели издательства Boulevard Voltaire пришли в ярость после заявления французского генерала Мишеля Яковлефф касательно необходимости отправки солдат НАТО на Украину.

Французы усомнились в психическом здоровье генерала и предложили Яковлефф взять оружие в руки и собственнолично отправиться на Донбасс или всерьёз задуматься «о радикальных психиатрических мерах».

Помимо прочего часть комментаторов высказали свои сожаления по поводу того, что высокопоставленным чиновникам и генералам не хватает здравого смысла для того, чтобы налаживать дружественные отношения с Россией, а не с Соединёнными Штатами, которые повсюду «сеют только хаос».