Французского генерала послали на Украину после предложения ввести войска НАТО
Французскому генералу Мишелю Яковлефф предложили отправиться на Донбасс из-за его идеи ввести войска НАТО на Украину.
25 августа во Франции интернет-читатели издательства Boulevard Voltaire пришли в ярость после заявления французского генерала Мишеля Яковлефф касательно необходимости отправки солдат НАТО на Украину.
Французы усомнились в психическом здоровье генерала и предложили Яковлефф взять оружие в руки и собственнолично отправиться на Донбасс или всерьёз задуматься «о радикальных психиатрических мерах».
Помимо прочего часть комментаторов высказали свои сожаления по поводу того, что высокопоставленным чиновникам и генералам не хватает здравого смысла для того, чтобы налаживать дружественные отношения с Россией, а не с Соединёнными Штатами, которые повсюду «сеют только хаос».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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