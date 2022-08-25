Юный провидец из Индии обновил свой прогноз о ковиде на ближайший год
Абигья Ананд предрек, что в 2022 году победить заболевание не сможет ни один из разработанных препаратов.
К предсказаниям этого мальчика внимательно прислушивается весь мир. За год до того, как ковид начал шагать по планете, Абигья предсказал возникновение этого нового заболевания.
Недавно парнишка рассказал, как поведет себя вирус в ближайшем будущем. Он заявил, что до конца 2022 года человечество с ним не справится.
Но тут же обнадежил, что лучшим средством борьбы с коварным заболеванием является наш собственный иммунитет. По его словам, людям всего-то и надо, что вести здоровый образ жизни и укреплять свою иммунную систему.
Также Абигья сделал прогноз по поводу искусственного интеллекта, над созданием которого работают ученые разных стран.
Парень заявил, что к этому изобретению следует относиться очень осторожно, потому что оно способно нанести большой ущерб населению Земли.
Но, по мнению Ананда, этот процесс уже необратим, и людям придется уживаться с искусственным разумом.
Опубликовано: Наталья Павлова
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