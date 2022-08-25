МИД Беларуси: угрозы в адрес Лукашенко со стороны Украины невыполнимы

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз прокомментировал угрозы украинского политика Алексея Гончаренко в адрес Александра Лукашенко.

В четверг вечером официальный представитель Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз дал интервью журналистам российского издания "РИА Новости", где прокомментировал слова украинского политика Алексея Гончаренко о "повешении на столбе" Александра Лукашенко.

По мнению Глаза, в Беларуси привыкли к человеконенавистнической позиции некоторых украинских депутатов, однако её не следует путать с волей украинского народа.