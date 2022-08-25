МИД Беларуси: угрозы в адрес Лукашенко со стороны Украины невыполнимы
Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз прокомментировал угрозы украинского политика Алексея Гончаренко в адрес Александра Лукашенко.
В четверг вечером официальный представитель Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз дал интервью журналистам российского издания "РИА Новости", где прокомментировал слова украинского политика Алексея Гончаренко о "повешении на столбе" Александра Лукашенко.
По мнению Глаза, в Беларуси привыкли к человеконенавистнической позиции некоторых украинских депутатов, однако её не следует путать с волей украинского народа.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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