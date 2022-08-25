Данко назвал оружием коллективного Запада против России

Александр Фадеев, выступающий под псевдонимом Данко, считает Анастасию Волочкову бездарной танцовщицей, называя балерину оружием коллективного Запада против России.

Известный российский исполнитель Данко нелестно отозвался о балерине Анастасии Волочковой.

В эфире шоу "Поясни за" певец заявил о бездарности артистки и о том, что с ее помощью Запад пытается дискредитировать Россию.

"Волочкова. Что такое Волочкова? Она оружие в руках коллективного Запада. Посредством этой … дискредитируют нашу страну. Она бездарная танцовщица. Как профессионал говорю. Мне просто за державу обидно".

Данко уверяет, что Волочкова была блистательной балериной лишь в первый год работы в театре. Артист утверждает, что позднее из "русской красавицы" звезда балета превратилась в "пьянь подзаборную".