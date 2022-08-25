Была без одежды: появились подробности о погибшей звезде "Дома-2" Анастасии Кочервей

Девушка ранее занималась стрип-пластикой, а потом якобы оказывала услуги определенного характера.

История с гибелью участницы «Дома-2» обрастает новыми подробностями.

Как стало известно, до телекарьеры 28-летняя Анастасия Кочервей работала в фитнес-клубе. Девушка отучилась на курсах актерского мастерства, занималась стрип-пластикой.

На ТВ в первый раз она появилась в 2017-м году в шоу «Давай поженимся!», и после этого эпизодически участвовала в разных телепередачах в качестве гостьи либо эксперта.

24-го августа телеграмм-канал "112" сообщил, что Анастасия Кочервей найдена мертвой, ее подняли из реки в Санкт-Петербурге.

«Девушка еще на прошлой неделе перестала выходить на связь, 3 дня назад ее мать написала заявление в полицию. Тело Анастасии обнаружили без одежды. Оперативники также установили по биллингу: телефон Анастасии все это время был в Подмосковье, его не отключали», — сообщает издание.

По данным "112", Анастасия Кочервей занималась проституцией, а ночь со звездой «Дома-2» обходилась клиентам в 50 тысяч рублей..

Последний пост девушка сделала 8 августа 2021 года.