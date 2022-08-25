Шведские автомобилисты получили сообщения о «воздушной атаке» на навигаторы

«Воздушная атака, опасность »: автомобилисты на юге Швеции по ошибке получили предупреждение о воздушной бомбардировке, инцидент, который транспортное управление считает «серьезным» в контексте войны в Украине.

«Мы расследуем причины», сообщила AFP пресс-секретарь Шведской национальной транспортной администрации, которая отправила предупреждение в среду, 24 августа, по неизвестной причине.

Сообщение было опубликовано через систему под названием «TMC» (Traffic Media Channel), позволяющую принимать сообщения с информацией о дорожном движении на автомобильном навигаторе через автомобильное радио.

Сообщение транслировалось в районе Блекинге на юге страны, где находится одна из основных баз ВВС Швеции.

«Важное сообщение, округ Блекинге: воздушная атака, опасность», — появилось на экране навигатора автомобилистов со знаком опасности.

Швеция выделяется в Европе своими крупными информационными кампаниями для гражданского населения в случае начала войны в стране, когда каждому дому раздаются буклеты о том, что делать. Страна не знала войны на своей земле более двух столетий.