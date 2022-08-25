Германия может остаться без туалетной бумаги из-за энергокризиса

Германию может ждать дефицит туалетной бумаги из-за кризиса на газовом рынке, сообщил председатель ассоциации бумажной индустрии (Die Papierindustrie) ФРГ Мартин Кренгель.

Ранее представители многих профессиональных союзов Германии ряда других стран ЕС отмечали, что проблемы в химической отрасли начнутся не только из-за газового, но и из-за нефтяного эмбарго России.

По оценке специалистов российскую нефть заменить на производствах просто невозможно в одночасье, из-за особенностей смеси.

Переустановка производств на новые марки нефти потребует дополнительных затрат времени и финансов на исследования и оборудование.