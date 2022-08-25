Германия может остаться без туалетной бумаги из-за энергокризиса
Германию может ждать дефицит туалетной бумаги из-за кризиса на газовом рынке, сообщил председатель ассоциации бумажной индустрии (Die Papierindustrie) ФРГ Мартин Кренгель.
Ранее представители многих профессиональных союзов Германии ряда других стран ЕС отмечали, что проблемы в химической отрасли начнутся не только из-за газового, но и из-за нефтяного эмбарго России.
По оценке специалистов российскую нефть заменить на производствах просто невозможно в одночасье, из-за особенностей смеси.
Переустановка производств на новые марки нефти потребует дополнительных затрат времени и финансов на исследования и оборудование.
Опубликовано: Тарас Медведев
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