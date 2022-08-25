«Энергоатом» сообщил о первом в истории полном отключении Запорожской АЭС от сети
Украинская госкомпания «Энергоатом» заявила, что Запорожская АЭС впервые в истории полностью отключена от энергосети.
В четверг, 25 августа 2022 года, пресс-служба оператора всех действующих атомных электростанций на Украине «Энергоатом» сообщила о полном отключении от энергосети Запорожской АЭС, которая была введена в эксплуатацию в 1984 и до сегодняшнего дня работала бесперебойно.
Напомним, что ранее член ВГА Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале сообщил о том, что в результате обесточивания региона, на ЗАЭС в Энергодаре сработали системы безопасности, что стало причиной отключения действующих двух энергоблоков от сети.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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