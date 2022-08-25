FP: США не надо перенапрягаться в вопросе обороноспособности Европы

Издание Foreign Policy предостерегает США от излишнего напряжения при помощи Европе в укреплении её обороноспособности.

25 августа историк-политолог Стивен Вертхайм опубликовал статью для газеты Foreign Policy, где посоветовал американскому правительству не слишком напрягаться, помогая странам Европейского союза достичь максимальной боеготовности и способности защищать свои границы.

По мнению Вертхайма, Вашингтон должен уступить Брюсселю первенство в вопросе защиты суверенитета государств, расположенных на европейском континенте.

При этом Стивен Вертхайм заявил, что в погоне за оказанием максимальной военной помощи Европе США могут утратить собственную обороноспособность.