FP: США не надо перенапрягаться в вопросе обороноспособности Европы

Издание Foreign Policy предостерегает США от излишнего напряжения при помощи Европе в укреплении её обороноспособности.

25 августа историк-политолог Стивен Вертхайм опубликовал статью для газеты Foreign Policy, где посоветовал американскому правительству не слишком напрягаться, помогая странам Европейского союза достичь максимальной боеготовности и способности защищать свои границы.

По мнению Вертхайма, Вашингтон должен уступить Брюсселю первенство в вопросе защиты суверенитета государств, расположенных на европейском континенте.

При этом Стивен Вертхайм заявил, что в погоне за оказанием максимальной военной помощи Европе США могут утратить собственную обороноспособность.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 





 

 

 

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