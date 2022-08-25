Самолёт-разведчик НАТО приблизился к Крымскому мосту

Британский самолёт-разведчик Boeing RC-135W пролетел над акваторией Чёрного моря, приблизившись к Крымскому мосту.

25 августа веб-сервис Flightradar отследил перемещение самолёта-разведчика Североатлантического альянса Boeing RC-135W, который сделал круг над Чёрным морем в районе Крымского моста.

Отмечается, что приблизившийся к Керченскому проливу самолёт-разведчик принадлежит Королевским военно-воздушным силам Великобритании. Согласно данным публичного сервиса отслеживания авиаперелётов, Boeing RC-135W, возвращаясь на базу, исчез с радаров близ Румынии, возможно, из-за выключенного радиоответчика.