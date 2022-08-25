В США продолжают поступать российские товары на миллионы долларов

Associated Press сообщает, что в американские порты за последние полгода прибыли более 3600 партий древесины, металлов, резины и другой российской продукции.

Это значительное снижение по сравнению с тем же периодом 2021 года, когда прибыло около 6000 поставок, но это все равно составляет более 1 млрд долларов в месяц.

Джим О'Брайен, возглавляющий Управление по координации санкций Госдепартамента, говорит, что введение санкций может нарушить мировую торговлю, поэтому власти США подходят к ним избирательно.

Эксперты говорят, что мировая экономика настолько переплетена, что санкции должны быть ограничены, чтобы избежать повышения цен на и без того нестабильном рынке.

Кроме того, санкции США не существуют в вакууме; Слои запретов Европейского Союза и Великобритании приводят к запутанным торговым правилам, которые могут сбивать с толку покупателей, продавцов и политиков.

Например, администрация Байдена и ЕС опубликовали отдельные списки российских компаний, которые не могут получать экспорт.

Но по крайней мере одна из этих компаний, которая поставляет российским военным металл для изготовления истребителей, до сих пор продает на миллионы долларов металла американским и европейским фирмам.

В то время как некоторые американские импортеры ищут альтернативные материалы в других местах, другие говорят, что у них нет выбора.

Что касается импорта древесины, то в лесах России образуется такая твердая и прочная древесина, что из нее изготавливается большая часть американской деревянной школьной мебели и большая часть домашних полов.

В результате морские контейнеры с российскими товарами — крупы, тяжелоатлетическая обувь, снаряжение для майнинга криптовалют и даже подушки — прибывают в порты США почти каждый день.