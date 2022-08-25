Le Figaro пояснила что нужно знать о «тотальном отключении» Запорожской АЭС

Оператор украинской АЭС объявил в четверг, что два последних реактора были отключены от электросети. В четырех вопросах Le Figaro оценивает связанные с этим риски.

Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе, находящаяся под контролем России и пострадавшая от нескольких бомбардировок, «полностью отключена» от сети после повреждения линий связи, сообщил в четверг, 25 августа, украинский оператор «Энергоатом».

«Два действующих реактора станции отключены от сети», — говорится в сообщении группы «Энергоатом» в Telegram.

По словам украинского оператора, пожары на территории Запорожской ТЭС, расположенной рядом с АЭС, дважды приводили к отключению последней линии связи, соединяющей площадку с электросетью.

Три других линии связи ранее были повреждены во время ракетных атак. Электроснабжение самой АЭС осуществляется от ТЭС и сейчас идут работы по подключению реактора к сети.

Запорожская АЭС советской конструкции имеет шесть водоохлаждаемых реакторов ВВЭР-1000 В-320, содержащих уран-235, период полураспада которого составляет более 700 миллионов лет. Строительство станции началось в 1980 году, а его шестой реактор был подключен к сети в 1995 году. По данным Агентства по ядерной энергии (АЯЭ), по состоянию на 22 июля работали только два реактора.

Каковы риски отключения для реакторов?

Наибольший риск возникает при падении подачи воды. Вода под давлением используется для отвода тепла из реактора и замедления нейтронов, чтобы позволить урану-235 продолжить свою цепную реакцию. Если бы вода была отключена, а вспомогательные системы, такие как дизельные генераторы, не смогли бы охладить реактор, ядерная реакция замедлилась бы, и реактор очень быстро нагрелся бы. При таких высоких температурах из циркониевой оболочки мог выделяться водород, и реактор мог начать плавиться.

Тем не менее, эксперты говорят, что здание, в котором расположены реакторы, спроектировано таким образом, чтобы удерживать радиацию и выдерживать серьезные удары, а это означает, что риск заметной утечки там все еще ограничен.

«Я не верю, что была бы высокая вероятность прорыва в здании защитной оболочки, даже при случайном попадании в него разрывного снаряда и тем более вероятность того, что сам реактор может быть поврежден им. Это означает, что радиоактивные материалы хорошо защищены», — сказал Марк Венман, исследователь ядерных материалов из Имперского колледжа Лондона.

Что будет с отработавшим топливом?

Помимо реакторов, на площадке имеется также помещение для хранения отработавшего ядерного топлива в виде бассейнов, используемых для его охлаждения.

«Отстойники с отработавшим топливом — это просто большие бассейны с урановыми топливными стержнями — они становятся горячее или холоднее в зависимости от того, как долго они там находятся», — сказала ядерщик Кейт Браун.

«Если пресную воду не долить, вся вода испарится. Как только вода испарится, циркониевая оболочка нагревается и может загореться, и тогда мы окажемся в хлипкой ситуации с воспламенением облученного урана, очень похожего на ситуацию в Чернобыле, с выбросом целого комплекса радиоактивных изотопов», - добавил он.

Например, выброс водорода из бассейна стал причиной взрыва на реакторе № 4 во время аварии на АЭС «Фукусима» в Японии в 2011 г.

Согласно украинской документации от 2017 г., на запорожском объекте находилось 3354 отработавших тепловыделяющих сборки и около 1984 отработавших ТВС в бассейнах. Это в общей сложности более 2200 тонн ядерных материалов без учета реакторов.

Кто управляет АЭС?

Российские войска взяли ЗАЭС под свой контроль в начале марта. Украинский персонал продолжает его эксплуатировать, но объект охраняют специальные российские воинские части, а российские атомщики консультируют. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), орган ООН по наблюдению за ядерной деятельностью, предупредило, что персонал работает в крайне напряженных условиях.

«Мы не знаем, что происходит в военное время, когда у нас возникает ядерная аварийная ситуация», — сказал один из представителей МАГАТЭ, и продолжил, - «В 1986 году все работало так же хорошо, как и в Советском Союзе, поэтому на место можно было мобилизовать десятки тысяч людей, технику и машины скорой помощи. Но кто будет руководить этой операцией во время этой войны?».