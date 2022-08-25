Жена конгрессмена умерла, съев лист растения, которое используется как лекарство

Лори МакКлинток, жена члена Палаты представителей США Тома МакКлинтока из Северной Калифорнии, умерла из-за приема внутрь листьев белой шелковицы.

Это растение считается безопасным и используется в качестве растительного лекарственного средства от различных заболеваний, включая диабет, ожирение и высокий уровень холестерина.

Причиной смерти женщины названо обезвоживание из-за гастроэнтерита — воспаления желудка и кишечника, которое было вызвано неблагоприятными последствиями приема внутрь листьев белой шелковицы.

Из отчета о вскрытии неясно, принимала ли Лори МакКлинток пищевую добавку, содержащую листья белой шелковицы, ела свежие или сушеные листья или пила их в чае, но, согласно отчету, в ее желудке был обнаружен частично неповрежденный лист растения.

Согласно отчету коронера, за день до ее смерти у женщины были жалобы на расстройство желудка.

Смерть МакКлинток подчеркивает риски, связанные с огромным, быстро развивающимся рынком пищевых добавок и растительных лекарственных средств, который превратился в индустрию с оборотом в 54 млрд долларов в Соединенных Штатах.

Сенатор США Ричард Дурбин заявил, что многие считают, что если этот продукт продается в стране, его кто-то проверил, и он должен быть безопасным, но это не всегда так.

Листья и плоды белой шелковицы привозят из Китая, где они веками использовались в традиционной медицине. Академические исследования, проведенные за последнее десятилетие, показали, что экстракт листьев может снизить уровень сахара в крови и помочь с потерей веса. Люди принимают его в форме капсул или таблеток, в виде экстракта или порошка. Они также могут заваривать листья как травяной чай.