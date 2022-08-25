Самолёт НАТО провёл разведку в Чёрном море возле Крымского моста
Сайт Flightradar зафиксировал деятельность самолёта-разведчика НАТО недалеко от моста в Крыму.
Вечером 25 августа разведывательный самолёт Североатлантического альянса Boeing RC-135W приблизился к Крымскому мосту в Чёрном море, сделав круг недалеко от объекта слежки.
Параллельно с этим глава СНБО Украины Алексей Данилов неоднократно заявлял, что ВСУ готовятся к атаке на Крымский мост, которая будет осуществлена после получения Киевом соответствующих вооружений.
Примечательно, что накануне советник Зеленского Алексей Арестович сообщил, что украинские войска не смогут уничтожить Крымский мост, поэтому вряд ли будут его атаковать.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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