Вдова Коби Брайанта присудила 16 миллионов долларов после того, как сотрудники службы экстренного реагирования поделились фотографиями его тела
Суд присудил Ванессе Брайант 16 миллионов долларов после того, как признал Департамент шерифа округа Лос-Анджелес и пожарную службу виновными в том, что они поделились изображениями через несколько минут после аварии, в которой погиб Коби Брайант.
Судебное разбирательство Ванессы и Криса началось 10 августа и раскрыло душераздирающие подробности последствий авиакатастрофы.
Первоначально они подали федеральный иск о вторжении в частную жизнь против Департамента шерифа округа Лос-Анджелес после того, как помощник шерифа и пожарный, которые прибыли на место происшествия, предположительно слили фотографии с места крушения.
Пара утверждала, что фотографии тел жертв были публично опубликованы по меньшей мере на 28 устройствах, принадлежащих Департаменту шерифа Лос-Анджелеса и более чем дюжине служб экстренного реагирования.
Опубликовано: Ангелина Крент
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Украинский депутат Гончаренко угрожает Лукашенко линчеванием
Пока Швеция готовится вступить в НАТО, местные пилоты истребителей массово увольняются
Росгвардия задержала 2 сотрудников Запорожской АЭС за работу на ВСУ
Бритни Спирс говорит, что у нее «никогда не было секундантов» за ужином, и признает, что «в последнее время хочет большего»
МВД России объявило награду в 1 млн рублей за данные о командирах «Азова»