Дочь Кайли Дженнер, 4-летняя Сторми, вышла в свет со своей дизайнерской сумочкой стоимостью 1000 долларов
Модница Кайли Дженнер продемонстрировала гламурную фигуру вместе со своей стильной дочерью Сторми Уэбстер, 4 года, когда они обе вышли с сумками стоимостью более 1500 долларов вместе взятых.
Четырехлетняя дочь Кайли Дженнер Сторми вышла на улицу со своей собственной сумочкой стоимостью 1000 долларов.
Уже рожденная в гламурном образе жизни, кажется правильным, что малыш соответствует высокой моде и высокому стилю ее матери.
У нее были все основания улыбаться, когда ее сфотографировали вместе с матерью, направляющейся на одно из мероприятий по запуску ее косметической компании в Лос-Анджелесе.
Опубликовано: Ангелина Крент
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