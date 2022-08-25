Дочь Кайли Дженнер, 4-летняя Сторми, вышла в свет со своей дизайнерской сумочкой стоимостью 1000 долларов

Модница Кайли Дженнер продемонстрировала гламурную фигуру вместе со своей стильной дочерью Сторми Уэбстер, 4 года, когда они обе вышли с сумками стоимостью более 1500 долларов вместе взятых.

Четырехлетняя дочь Кайли Дженнер Сторми вышла на улицу со своей собственной сумочкой стоимостью 1000 долларов.

Уже рожденная в гламурном образе жизни, кажется правильным, что малыш соответствует высокой моде и высокому стилю ее матери.

У нее были все основания улыбаться, когда ее сфотографировали вместе с матерью, направляющейся на одно из мероприятий по запуску ее косметической компании в Лос-Анджелесе.